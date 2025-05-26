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Добрый Мир

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  • Лев Добрый
    Мосийчук думающий бандеровец, ОН частенько говорит правду!🤠👈👍Украина на пороге...
  • Лев Добрый
    Фрицам всегда надо помнить 1945 год(капитуляция Германии), потому что Россия может повторить это в любой момент!!!👍👍👍Зря гавкали: в Ге...

Axios: Трамп и Рубио собрались покончить с «глубинным государством» в СНБ

Axios: Трамп и Рубио собрались покончить с «глубинным государством» в СНБ

Фото: Bonnie Cash/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Текст: Ирма Каплан Совет национальной безопасности (СНБ) США подвергся крупной реорганизации, в результате которой его состав уменьшился примерно на половину, а функции переданы Госдепу и Пентагону и все ради того, чтобы сократить число нелояльных администрации чиновников, пишет Axios.

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