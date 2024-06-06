«Врачом года» в Новосибирской области стал анестезиолог-реаниматолог Дружинин

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов поприветствовал зрителей и участников конкурса: «C волнением и чувством признательности медицинским работникам хочу передать сердечные слова приветствия от имени нашего Губернатора.
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