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Вечерний Новосибирск

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«Врачом года» в Новосибирской области стал анестезиолог-реаниматолог Дружинин

«Врачом года» в Новосибирской области стал анестезиолог-реаниматолог Дружинин

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов поприветствовал зрителей и участников конкурса: «C волнением и чувством признательности медицинским работникам хочу передать сердечные слова приветствия от имени нашего Губернатора.

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