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Восстановлено движение автобусов по Верейской улице после проведения дорожных работ

Движение автобусов по ул. Верейская восстановлено. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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