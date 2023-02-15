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Журналист Херш: Байден пошел на подрыв «Северных потоков» из-за недоверия к Германии

Журналист Херш: Байден пошел на подрыв «Северных потоков» из-за недоверия к Германии

По его словам 85-летнего журналиста, в Вашингтоне опасались, что Германия из-за холодной зимы может отменить ограничения против России, в том числе «Северного потока-2».

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