Ветераны индустрии анонсировали стильную стелс-игру Eriksholm The Stolen Dream — трейле...

Ветераны индустрии анонсировали стильную стелс-игру Eriksholm The Stolen Dream — трейлерВ рамках вечерней презентации Future Games Show состоялся анонс Eriksholm The Stolen Dream — атмосферной стелс-игры в стилистике XX века.
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