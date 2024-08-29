Жители Санкт-Петербурга выбирают цифровые профессии

Жители Санкт-Петербурга активно стремятся к карьерному росту и смене профессиональной деятельности. Исследование, проведенное специалистами Авито Работы, показало, что большинство из тех, кто планирует сменить профессию, заинтересованы в переходе в IT-сферу или телекоммуникации.