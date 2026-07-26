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«Ну какое же там единство?» Путин сравнил междоусобицы в Киеве с дракой пауков в банке

«Ну какое же там единство?» Путин сравнил междоусобицы в Киеве с дракой пауков в банке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин заявил, что представители киевского режима погрязли в междоусобицах и борьбе за финансы, которые они получают от западных спонсоров или похищают у собственного народа.

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