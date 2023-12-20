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Эксперт рассказал, почему ключевая ставка в России поднялась до 16%

Эксперт рассказал, почему ключевая ставка в России поднялась до 16%

Одной из причин стал рост закредитованности населения.Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в эфире радио "Комсомольская правда" прокомментировал повышение ключевой ставки в стране до 16%.

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