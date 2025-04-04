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Царьград

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Украина продолжает держать счет в российском банке для консульских сборов

Украина продолжает держать счет в российском банке для консульских сборов

Украинский банковский счет, ранее использовавшийся посольством в Москве для перевода консульских сборов, остается активным, несмотря на закрытие дипломатической миссии в 2022 году.

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