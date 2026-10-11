Рекламная Кампания Crocs с Дикси Д'Амелио: Слияние Комфорта и Стиля

В августе 2026 года Дикси Д'Амелио стала лицом рекламной кампании Crocs, представив два совершенно разных образа, демонстрирующих универсальность и стиль обуви Crocs.
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