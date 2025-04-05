Роскосмос: ракету с пилотируемым «Союзом МС-27» установили на старте Байконура

Ракету-носитель «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-27» с экипажем из двух россиян и одного американца, доставили из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовый стол на Байконуре.
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