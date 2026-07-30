В детсаду посёлка Октябрьский сработала пожарная сигнализация

Сегодня в 10:55 в детском саду в посёлке Октябрьский сработала автоматическая пожарная сигнализация. Сотрудники быстро эвакуировали детей, а сами потушили возгорание подручными средствами до прибытия пожарных.
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