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В детсаду посёлка Октябрьский сработала пожарная сигнализация

В детсаду посёлка Октябрьский сработала пожарная сигнализация

Сегодня в 10:55 в детском саду в посёлке Октябрьский сработала автоматическая пожарная сигнализация. Сотрудники быстро эвакуировали детей, а сами потушили возгорание подручными средствами до прибытия пожарных.

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