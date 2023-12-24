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Очень сложный тест на чувство юмора: Угадайте мировых знаменитостей по тонким карикатурам на них

Очень сложный тест на чувство юмора: Угадайте мировых знаменитостей по тонким карикатурам на них

Вы видели их всех миллион раз — в телевизоре, Интернете и даже в снах. Но сможете ли узнать их по юмористическим изображениям? Неслабое испытание для вашего чувства юмора и прекрасного! фото: Asier SanzMAXIM, будто ему там темперой намазано, регулярно наведывается в соцсети испанского кудесника кисти и краски Асьера Санса.

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