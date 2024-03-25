Разведка рудника «Пионер» показала, что он с высокой вероятностью затоплен

В ходе разведки золотодобывающего рудника «Пионер», на котором 18 марта случился прорыв породы и были заблокированы горняки, было установлено, что на глубине 153 м в горных выработках есть вода, рудник, вероятнее всего, затоплен, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.