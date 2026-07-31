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Вечерний Новосибирск

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За оправдание терроризма осудили жительницу Новосибирска

За оправдание терроризма осудили жительницу Новосибирска

Решение вынес 2-й Восточный окружной военный суд. По данным суда, 32-летняя сибирячка в марте 2026 года разместила в одном из Telegram-каналов комментарий, в котором оправдывала атаки ВСУ на мирных жителей.

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