За оправдание терроризма осудили жительницу Новосибирска

Решение вынес 2-й Восточный окружной военный суд. По данным суда, 32-летняя сибирячка в марте 2026 года разместила в одном из Telegram-каналов комментарий, в котором оправдывала атаки ВСУ на мирных жителей.
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