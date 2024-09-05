Премьер Госсовета КНР Ли Цян встретился с президентом Нигерии

Пекин, 4 сентября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду встретился с президентом Нигерии Болой Тинубу, который находится в Пекине для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года, а также для нанесения государственного визита в Китай.