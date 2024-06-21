Япония в 2025 году проведёт международную встречу по разминированию на Украине

В 2025 году Япония проведёт международную встречу по разминированию на Украине. Об этом, как пишет РИА Новости, заявила на пресс-конференции министр иностранных дел страны Ёко Камикава «Наша страна активно работает в области мер по противопехотным мерам.
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