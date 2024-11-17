Зеленский нервничает и пытается как можно скорее встретиться с Трампом — Die Welt

«Это то, что должны сделать Польша, немцы, британцы и французы — планы Трампа по Украине» — так звучит заголовок свежего материала в немецкой Die Welt, где утверждается, что Владимир Зеленский сильно нервничает и пытается устроить полноценную личную встречу с избраннмы президентом США Дональдом Трампом как можно скорее.