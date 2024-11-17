Русская весна
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Русская весна

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Зеленский нервничает и пытается как можно скорее встретиться с Трампом — Die Welt

Зеленский нервничает и пытается как можно скорее встретиться с Трампом — Die Welt

«Это то, что должны сделать Польша, немцы, британцы и французы — планы Трампа по Украине» — так звучит заголовок свежего материала в немецкой Die Welt, где утверждается, что Владимир Зеленский сильно нервничает и пытается устроить полноценную личную встречу с избраннмы президентом США Дональдом Трампом как можно скорее.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах... – Конченый, просроченный наркоман – клоун-идиот, а попросту – дешёвая продажная – ГНИДА.....
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