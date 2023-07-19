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Экс-форвард «Далласа» и «Чикаго» Керо перешел в фарм-клуб «Колорадо»

30-летний американец подписал контракт с «Колорадо Иглс» на год.  В НХЛ игрок провел в общей сложности 134 матча и набрал 35 (11+24) очков.

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