NYT: США подозревают Иран в поиске способа быстрого создания ядерного оружия

Руководство Ирана ищет способ быстрого создания ядерной бомбы. С таким убеждением выступили ряд действующих и бывших американских чиновников в беседе с газетой The New York Times (NYT) на условиях анонимности.
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