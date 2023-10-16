Что касается позиции Москвы по отношению к конфликту Израиля и ХАМАС, то ее действительно можно назвать сбалансированной.
Израильский эксперт оценил позицию Москвы по ближневосточному конфликту
Комментарии
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лл
лина любимцева
А когда в израильских госпиталях лечили исламистов, получивших ранения во время войны в Сирии - тогда границы не нужно было закрывать и переходы? И не чурались исламистов?!! ПОЧЕМУ?!!... Вот хотелось, чтобы Кедми ответил на эти вопросы!!
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1 час.
Валентина Литвяк
Какого ответа можно ожидать от старого прожжённого разведчика всех разведок работающих против России. Думаю что он развешает лапшу всем желающим, на все их уши,запасаемся попкорном.
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1 час.
Валентина Литвяк
Какого ответа можно ожидать от старого прожжённого разведчика всех разведок работающих против России. Думаю что он развешает лапшу всем желающим, на все их уши,запасаемся попкорном.
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59 мин.
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