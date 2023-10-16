Израильский эксперт оценил позицию Москвы по ближневосточному конфликту

лл лина любимцева А когда в израильских госпиталях лечили исламистов, получивших ранения во время войны в Сирии - тогда границы не нужно было закрывать и переходы? И не чурались исламистов?!! ПОЧЕМУ?!!... Вот хотелось, чтобы Кедми ответил на эти вопросы!!

Валентина Литвяк Какого ответа можно ожидать от старого прожжённого разведчика всех разведок работающих против России. Думаю что он развешает лапшу всем желающим, на все их уши,запасаемся попкорном.