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Израильский эксперт оценил позицию Москвы по ближневосточному конфликту

Израильский эксперт оценил позицию Москвы по ближневосточному конфликту

Что касается позиции Москвы по отношению к конфликту Израиля и ХАМАС, то ее действительно можно назвать сбалансированной.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А когда  в израильских госпиталях лечили исламистов, получивших ранения во время войны в Сирии - тогда границы не нужно было закрывать и переходы? И не чурались исламистов?!!   ПОЧЕМУ?!!...   Вот хотелось, чтобы Кедми ответил на эти вопросы!!
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1 час.
Валентина Литвяк
Какого ответа  можно ожидать от старого прожжённого разведчика всех разведок работающих против России. Думаю что он развешает лапшу всем желающим, на все их  уши,запасаемся попкорном.
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1 час.
Валентина Литвяк
Какого ответа можно ожидать от старого прожжённого разведчика всех разведок работающих против России. Думаю что он развешает лапшу всем желающим, на все их уши,запасаемся попкорном.
Ответить
59 мин.

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