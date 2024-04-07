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  • Leon Dan
    Туда им и дорога. Только бы еще туда же и тех, кто их покрывал, плюс тех, кто согласовывал и приглашал.В России зафиксир...
  • Ливень
    чумадан,вокзал, аул...В России зафиксир...

Полицейские Кировграда провели профилактическую беседу о дистанционном мошенничестве

Полицейские Кировграда провели профилактическую беседу о дистанционном мошенничестве

5 апреля начальник подразделения участковых уполномоченных Межмуниципального отделения МВД России «Кировградское» майор полиции Ульяна Огнева провела информационно-разъяснительную беседу с сотрудниками Центральной городской больницы города Кировграда о видах мошенничества, обратив внимание на часто встречающихся – с использованием IT-технологий и нейросетей Майор полиции сообщила присутствующим о том, что в последнее время участились случаи телефонного мошенничества с использованием подложных телефонных номеров, копирующих контактные данные, опубликованные на официальных сайтах МВД, ФСБ, Следственного комитета России, предупредила о том, что сотрудники указанных служб никогда по телефону не интересуются расчетными счетами граждан и иными сведениями, составляющими банковскую тайну.

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