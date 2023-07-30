Россия так устроена, что в ней всё, что можно, персонифицировано. Подавляющее большинство «любителей прекрасного СССР» (ЛПСССР) абсолютно уверено, что этот самый СССР развалил «алкаш Ельцин», а так-то Союз был крепок и могуч.
Ельцин без примитивных эмоций. Здесь, как и в случае со Сталиным, все гораздо сложнее...
Комментарии
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лина любимцева
Почему-то никто не вспоминает о том, что БЫЛ РЕФЕРЕНДУМ, на котором люди проголосовали ЗА СОХРАНЕНИЕ СССР.... И почему три придурка: белорусский, украинский и российский АЛКАШ решили за всех людей, и развалили СССР?!! КТО ОНИ ТАКИЕ, КТО ИХ УПОЛНОМОЧИЛ ЭТО ДЕЛАТЬ?!!... Преступники! Проклятые в веках!!.... Тоска по Союзу.... НИКОГДА НЕ ПРОЩУ РАЗВАЛ СССР!!!
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31 мин.
лина любимцева
Да никто АЛКАША НЕ выбирал!! Особенно на второй срок... Он же уже себ показал "во всей красе", на что способен!!... КОМУ такой нужен был?!! Вы что... ТАМ ПОДСЧИТАЛИ КАК ИМ БЫЛО НАДО!! .........Чубайс же не зря коробки с долларами таскал-надрывался...
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27 мин.
лл
лина любимцева
То есть, вы утверждаете, что автор изложил свою теорию ПОПУГАЯМ?!! Что слышу (читаю), то и повторяю...
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21 мин.
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