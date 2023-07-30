Ельцин без примитивных эмоций. Здесь, как и в случае со Сталиным, все гораздо сложнее...

лина любимцева Почему-то никто не вспоминает о том, что БЫЛ РЕФЕРЕНДУМ, на котором люди проголосовали ЗА СОХРАНЕНИЕ СССР.... И почему три придурка: белорусский, украинский и российский АЛКАШ решили за всех людей, и развалили СССР?!! КТО ОНИ ТАКИЕ, КТО ИХ УПОЛНОМОЧИЛ ЭТО ДЕЛАТЬ?!!... Преступники! Проклятые в веках!!.... Тоска по Союзу.... НИКОГДА НЕ ПРОЩУ РАЗВАЛ СССР!!!

лина любимцева Да никто АЛКАША НЕ выбирал!! Особенно на второй срок... Он же уже себ показал "во всей красе", на что способен!!... КОМУ такой нужен был?!! Вы что... ТАМ ПОДСЧИТАЛИ КАК ИМ БЫЛО НАДО!! .........Чубайс же не зря коробки с долларами таскал-надрывался...