Суд взял под стражу чиновника из Военно-строительного комплекса Минобороны России

СХ

Сергей Храмов

Белоусов хорошо чистит среднюю прослойку в МО. Давно пора чистить командный состав в СВО, у которых вместо мозгов извилина в голове от фуражки. Которые имея все возможности не умеют управлять войсками в сегоднящих условиях и не умеют копировать то что приносит нашим войскаи в наступление на других направлениях.......Таких командиров неумех в военном деле надо понижать в звании, был генералом стал майором, был майром стал лейтенантом. Такая методика будет селекцией в СВО среди командиров и изживёт практику вывешивания флагов на невзятых населенных пунктах для отчета и премии, не взирая на большие потери личного состава. РВСН.