Поставки и цифровые продажи Dragon Quest Monsters: The Dark Prince превысили один миллион коп...

Поставки и цифровые продажи Dragon Quest Monsters: The Dark Prince превысили один миллион копийПо данным Square Enix, общий объем поставок и цифровых продаж Dragon Quest Monsters: The Dark Prince по всему миру превысил миллион копий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)