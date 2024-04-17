Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Филадельфию» и выйти в плей-офф НХЛ

Гол Александра Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» на выезде взять верх над «Филадельфией Флайерз» в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24 и пробиться в плей-офф.
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