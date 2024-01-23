Почему один из красивейших актеров поколения Юрий Васильев не был востребован в кино

На счету Юрия Васильева всего лишь 29 работ, он так и не смог стать популярным актером. Но каждая роль, за которую он брался, была буквально прожита им, ведь артист всегда выкладывался на полную мощность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии