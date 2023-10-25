С приходом в Мексику ураган "Отис" усилится до опасной 4 категории

Тихоокеанский ураган "Отис", который приближается к мексиканскому штату Герреро, усилился до третьей категории по шкале Саффира-Симпсона из пяти и ожидается, что к полуночи перейдет в четвертую категорию, сообщает Национальная метеорологическая служба.
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