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С приходом в Мексику ураган "Отис" усилится до опасной 4 категории

С приходом в Мексику ураган "Отис" усилится до опасной 4 категории

Тихоокеанский ураган "Отис", который приближается к мексиканскому штату Герреро, усилился до третьей категории по шкале Саффира-Симпсона из пяти и ожидается, что к полуночи перейдет в четвертую категорию, сообщает Национальная метеорологическая служба.

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