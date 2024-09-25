Вокруг света: Куда исчезла древняя цивилизация острова Пасхи, и был ли это суицид нации

Долгие годы учёные считали, что цивилизация Рапа-Нуи практически исчезла в результате экоцида. Жители острова Пасхи стали массово вырубать леса и чрезмерно эксплуатировать все остальные природные ресурсы острова, что привело к катастрофическому сокращению населения.
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