RUONIA в среду составила 13,88%

Средняя ставка рублевых однодневных кредитов RUONIA привязана к купонам большей части облигаций-флоатеров и рассчитывается на основе операций межбанковского кредитования среди 35 ведущих российских банков.
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