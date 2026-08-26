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RUONIA в среду составила 13,88%

RUONIA в среду составила 13,88%

Средняя ставка рублевых однодневных кредитов RUONIA привязана к купонам большей части облигаций-флоатеров и рассчитывается на основе операций межбанковского кредитования среди 35 ведущих российских банков.

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