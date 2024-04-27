В Иванове задержали подозреваемую в попытке кражи из гипермаркета

В дежурную часть отдела МВД России по Ленинскому району города Иваново поступило заявление от сотрудника одного из гипермаркетов города, который сообщил о том, что неизвестная женщина попыталась похитить товар.
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