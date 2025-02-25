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Царьград

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Херсонская область подверглась 40 артиллерийским ударам за сутки

Херсонская область подверглась 40 артиллерийским ударам за сутки

Украинская армия нанесла 40 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра в Херсонской области. Под обстрел попали 10 населённых пунктов, включая Таврийск и Новую Каховку.

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