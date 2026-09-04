Калужанин отправил непристойное видео новой знакомой - ему грозит до шести лет

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте порнографических материалов.
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