Загадки Антарктиды — что официальная наука пытается скрыть

Антарктика — это огромная территория, размером примерно в два раза больше Австралии, погребенная под слоем льда толщиной в несколько миль, со средней температурой -55 градусов по Цельсию, полностью необитаемой и с очень редкой дикой природой.
Антарктика — это огромная территория, размером примерно в два раза больше Австралии, погребенная под слоем льда толщиной в несколько миль, со средней температурой -55 градусов по Цельсию, полностью необитаемой и с очень редкой дикой природой.
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