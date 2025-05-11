Эксперт Кузякин назвал реалиями современной войны взлом системы слежения ВСУ

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Информация о взломе российскими хакерами системы слежения ВСУ за российскими беспилотниками является обыденностью и реалиями современной войны, которая давно перешла в киберпространство.
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