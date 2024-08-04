Захват влияния. Технология третья. Управление сценарием

Суть метода: соглашаться на компромисс, а затем саботировать исполнение договорённостей. Принимать уступки второй стороны, после чего придираться к качеству исполнения или самому партнёру, чтобы не выполнять принятых обязательств.
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