Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пентагон поставлен в тупик

Пентагон поставлен в тупик

Над американскими военными базами начали летать, какие-то дроны. Пентагон в прострации. Американцы настолько расслаблены у себя дома, что теперь находятся в растерянности ибо ранее никогда в своей истории с момента изгнания индейцев, их базы не подвергались никаким угрозам.

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