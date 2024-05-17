В Ростове-на-Дону на левом берегу гидрологи разрешили застройку

Участок на Гребном канале в Ростове-на-Дону подходит для строительства жилого района, поскольку он не находится в зоне ручьёв и его застройка не окажет значительного влияния на гидравлический режим города во время паводков, сообщили в РБК Ростов со ссылкой на ГК «Самолёт».