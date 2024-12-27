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Донецкая группа новостей

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Добрый вечер!

Добрый вечер!

Добрый вечер! Завтра в Донецке на 1℃ прохладнее Прогнозируется от -2℃ до 0℃ ☁ Сплошная облачность • 02:00: ☁️ -2℃ 54 ☂️ 1% • 05:00: ☁️ -2℃ 53 ☂️ 3% • 08:00: ☁️ -2℃ 53 ☂️ 3% • 11:00: ☁️ -1℃ 53 ☂️ 2% • 14:00: ☁️ -1℃ 53 ☂️ 2% • 17:00: ☁️ -1℃ 53 ☂️ 2% • 20:00: ☁️ -1℃ 53 ☂️ 2% • 23:00: ☁️ 0℃ 53 ☂️ 2% Весь день в Донецке будет облачным.

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