Добрый вечер! Завтра в Донецке на 1℃ прохладнее Прогнозируется от -2℃ до 0℃ ☁ Сплошная облачность • 02:00: ☁️ -2℃ 54 ☂️ 1% • 05:00: ☁️ -2℃ 53 ☂️ 3% • 08:00: ☁️ -2℃ 53 ☂️ 3% • 11:00: ☁️ -1℃ 53 ☂️ 2% • 14:00: ☁️ -1℃ 53 ☂️ 2% • 17:00: ☁️ -1℃ 53 ☂️ 2% • 20:00: ☁️ -1℃ 53 ☂️ 2% • 23:00: ☁️ 0℃ 53 ☂️ 2% Весь день в Донецке будет облачным.