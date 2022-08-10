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Чемпион UFC хочет увидеть бой Чимаева и Рахмонова

Чемпион UFC Исраэль Адесанья назвал самые интересные для себя бои во всех весовых категориях. В полусреднем весе Адесанья выбрал поединок двух непобежденных бойцов – Хамзата Чимаева и Шавката Рахмонова:  «В полусреднем весе я бы хотел увидеть бой Хамзата Чимаева и Леона Эдвардса.

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