Чемпион UFC хочет увидеть бой Чимаева и Рахмонова

Чемпион UFC Исраэль Адесанья назвал самые интересные для себя бои во всех весовых категориях. В полусреднем весе Адесанья выбрал поединок двух непобежденных бойцов – Хамзата Чимаева и Шавката Рахмонова: «В полусреднем весе я бы хотел увидеть бой Хамзата Чимаева и Леона Эдвардса.