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Добрый Мир

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Россия опозорила Пентагон, запустив ракету «Булава» на 6000 км с ювелирной точностью на фоне неудачного пуска Minuteman III

Россия опозорила Пентагон, запустив ракету «Булава» на 6000 км с ювелирной точностью на фоне неудачного пуска Minuteman III

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