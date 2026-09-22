Дети кричали "Спасите!": выросло число погибших от пожара в Стерлитамаке

В МЧС уточнили информацию о ЧП к данному часу. В результате крупного возгорания в торгово-сервисном комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке (Республика Башкортостан) погибли четыре человека.
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