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На землях сельскохозяйственного назначения Конаковского района ликвидирована свалка и устранено зарастание борщевиком Сосновского

На землях сельскохозяйственного назначения Конаковского района ликвидирована свалка и устранено зарастание борщевиком Сосновского

Более 11 гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных угодий было выявлено территориальным Управлением в декабре 2019 года в ходе внеплановой выездной проверки, проведенной в Городенском сельском поселении Конаковского района Тверской области.

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