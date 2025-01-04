Кремлёвская Ёлка приглашает в мир чудесного Заполярья

С 26 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в Кремлевском дворце пройдет главное праздничное мероприятие страны — спектакль «Новогоднее путешествие в Заполярье», который подарит детям и их родителям яркие эмоции и незабываемые впечатления.