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Кремлёвская Ёлка приглашает в мир чудесного Заполярья

Кремлёвская Ёлка приглашает в мир чудесного Заполярья

С 26 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в Кремлевском дворце пройдет главное праздничное мероприятие страны — спектакль «Новогоднее путешествие в Заполярье», который подарит детям и их родителям яркие эмоции и незабываемые впечатления.

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