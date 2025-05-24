Рыболов нашел на дне озера затонувшее более 100 лет назад судно

В США рыболов нашел на дне озера Мичиган затопленное 100 лет назад судно В штате Висконсин, США рыболов Кристофер Тусс случайно заметил на дне озера буксирное судно, затонувшее более 100 лет назад.
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