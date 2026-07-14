🚰 150 улиц в Феодосии останутся без воды 16 июля Причина — ремонтные работы по устранению аварии. Воды не будет с 07:00 до 20:00.
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🚰 150 улиц в Феодосии останутся без воды 16 июля Причина — ремонтные работы по устранению аварии. Воды не будет с 07:00 до 20:00.