Поразил: Брэд Питт впервые признался, что он думает о своем разводе с Джоли

Питт рассказал, как справляется со слухами о себе в СМИ. Брэд Питт впервые прокомментировал развод LEGION-MEDIAНовое интервью, которое Брэд Питт дал для нового номера издания GQ, не могло не заинтриговать фанатов Питта.
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