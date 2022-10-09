Американские издания продолжают утверждать, что к теракту на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы

Американские издания продолжают утверждать, что к теракту на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы

За терактом на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы, об этом сообщает The New York со ссылкой на украинские же источники, причем в высших эшелонах власти.

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