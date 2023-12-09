Politiki.net Слышали как сенатор от республики Тыва Людмила Нарусова обнадежила граждан Российской Федерации тем, что пообещала "дать дорогу молодым".
Сенаторы бывают разными, бывают и такие: сама "тувинка", дочь еврейка
Комментарии
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ВИ
Владимир Иванов
в ней самый большой позор России.
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30 мин.
лл
лина любимцева
КОМПРОМАТ - однозначно!! А еврейки, кстати, не крестятся...
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29 мин.
Вадим Кузнецов
Вообще не хочется говорить об этих омерзительных персонах. Счастье, что реально от них самих мало что зависит. А тувинцев жалко - от их имены выступает этакая рожа...
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2 мин.
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