Внук де Голля хочет видеть в следующем французском лидере качества Путина

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль рассказал РИА Новости, что хотел бы видеть в следующем французском лидере качества президента РФ Владимира Путина.
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